Экономика
14:08, 22 августа 2025Экономика

Казахстан воспользовался проблемами России с углем

Платон Щукин
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За первые семь месяцев 2025 года транзит казахстанского угля через территорию России взлетел на 38 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные агентства Argus сообщают «Ведомости».

Основной рост транзита пришелся на черноморский порт Тамань (почти в два раза, до 2,3 миллиона тонн), однако поставки через порты Северо-Запада также увеличились на 19 процентов.

Казахстанские компании воспользовались проблемами российских угольщиков, которые сократили отгрузки по обоим направлениям из-за падения экспортных цен до минимума и убыточности экспорта. Так, в июле поставки российского угля через Тамань упали на 32 процента, а через порты Северо-Запада — на 27 процентов.

Как отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, казахстанские поставщики сохраняют положительную рентабельность при поставках через российские порты, а качество их угля сопоставимо.

Соответственно, они не только могут отправлять уголь на экспорт в Европу, которая ввела санкции в отношении российских поставок, но и в состоянии конкурировать на рынках Индии, Китая и Турции. Недозагруженность угольных терминалов в России приближается к критическим отметкам, поэтому их руководство старается привлечь казахстанских поставщиков.

На этом фоне, полагают эксперты, тенденция по транзиту угля из Казахстана сохранится, а по итогам года объем поставок достигнет 10-13 миллионов тонн, что составляет более трети общего казахстанского угольного экспорта за прошлый год (29,5 миллиона тонн).

Ранее сообщалось, что в 2025 году Международный валютный фонд (МВФ) впервые поставил Казахстан выше России по ВВП на душу населения стран мира. Республика с результатом 14,77 тысячи долларов заняла четвертое место, уступив только традиционно лидирующим странам Балтии. У России ВВП на душу населения снизился до 14,26 тысячи.

