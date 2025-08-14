Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

МВФ поставил Казахстан выше России по ВВП на душу населения в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал оценку ВВП на душу населения стран мира в 2025 году. Из нее следует, что Россия с результатом 14 260 долларов впервые опустилась на пятое место среди постсоветских республик.

Первые три места традиционно заняли страны Балтии — Эстония (32,76 тысячи), Латвия (30,84 тысячи) и Литва (24,37 тысячи). Далее идет Казахстан, у которого показатель составил 14,77 тысячи долларов.

Годом ранее у России ВВП на душу населения составлял 14,79 тысячи долларов, а у Казахстана — 14,15 тысячи, таким образом, у первой он снизился, а у второго — вырос, что и привело к перемене мест.

Следом за Россией идет Туркмения (13,34 тысячи долларов), Грузия (9,57 тысячи), Армения (8,86 тысячи), Молдавия (8,26 тысячи), Белоруссия (7,88 тысячи), Азербайджан (7,6 тысячи) и Украина (6,26 тысячи). Замыкает рейтинг Таджикистан, у которого 1,43 тысячи долларов. В новой оценке и Россия, и Казахстан опережают Китай, у которого 13,69 тысячи долларов на душу населения.

Самой богатой страной остается Люксембург (140,94 тысячи), в тройке также находятся Ирландия (108,92 тысячи) и Швейцария (104,9 тысячи). США с результатом 89,11 тысячи долларов на душу населения занимают 7-е место. Россия находится на 71-м месте, то есть ближе к концу первой половины списка.

Ранее МВФ сообщил, что пересмотрит свой прогноз темпов роста российской экономики на 2025 год в сторону снижения на фоне наметившихся признаков ухудшения ситуации в ряде отраслей.