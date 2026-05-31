Популярные в 2010-х вещи вновь станут трендом

Vogue: Популярные в 2010-х атласные балетки и футболки со слоганами вернутся в моду

Популярные в 2000-х и 2010-х годах вещи вновь станут трендом летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Актуальными вновь станут атласные балетки и сумки с монограммами, которые в прошлом считалось модным носить на сгибе локтя. В данном случае журналисты посоветовали вдохновляться архивными образами певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, модели Кейт Мосс и светской львицы Пэрис Хилтон.

Кроме того, в моду вернутся джинсы с заниженной талией, джинсовые мини-шорты, футболки со слоганами и куртки в офицерском стиле. Отмечается, что последние в 2010-х годах демонстрировали бренды Balmain и Saint Laurent.

В апреле сообщалось, что популярная в 2000-х годах спортивная обувь вернулась в моду весной 2026 года.