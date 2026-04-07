15:52, 7 апреля 2026

Скейтерские кеды из 2000-х вернулись в моду

Алина Гостева
Фото: Mila Gruber / Getty Images

Популярная в 2000-х годах спортивная обувь вернулась в моду весной 2026 года. Материал приводит журнал Vogue.

Речь идет о скейтерских кедах, на которые в настоящее время обратили внимание известные дизайнеры. Так, их включили в новые коллекции бренды Dior, Valentino и Prada. Кроме того, на публике указанные предметы гардероба вновь демонстрируют знаменитости. Например, манекенщица Хейли Бибер сочетала их с мешковатыми брюками из денима и белым кроп-топом, а ее коллега Эмили Ратаковски — с черной футболкой с принтом и бежевыми шортами свободного кроя.

Отмечается, что скейтбординг зародился в Калифорнии в 1950-х годах и получил всемирную популярность в 1970-х. Изначально считавшийся контркультурой, он стал олимпийским видом спорта в 2020 году, войдя в программу Токийских игр. При этом неотъемлемой частью стиля скейтбордистов считаются кеды брендов Vans и Converse, мешковатые джинсы и футболки оверсайз.

Ранее в апреле сообщалось, что любимая обувь 30-летних вернулась в моду весной 2026 года.

    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

    Все новости
