ВСУ атаковали школу бокса в российском регионе

Мэр Пухов: ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе бокса в Энергодаре Запорожской области. Об этом заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам Энергодара. Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули — один из самых значимых спортивных объектов нашего города», — написал он.

По словам чиновника, в результате атаки было повреждено остекление здания школы, а также пострадал автобус и находившиеся поблизости автомобили. Глава города назвал атаку попыткой ударить по будущему детей и пообещал все восстановить.

Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате атаки были уничтожены шесть автобусов и две «Газели».