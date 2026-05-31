16:30, 31 мая 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали школу бокса в российском регионе

Мэр Пухов: ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Пухов LIVE»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе бокса в Энергодаре Запорожской области. Об этом заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам Энергодара. Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули — один из самых значимых спортивных объектов нашего города», — написал он.

По словам чиновника, в результате атаки было повреждено остекление здания школы, а также пострадал автобус и находившиеся поблизости автомобили. Глава города назвал атаку попыткой ударить по будущему детей и пообещал все восстановить.

Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате атаки были уничтожены шесть автобусов и две «Газели».

    ВСУ атаковали школу бокса в российском регионе

