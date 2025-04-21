Угольные шахты в ДНР и ЛНР вернут властям и закроют

РБК: Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР девять угольных шахт для их ликвидации

Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы ДНР и ЛНР и взявшие их в аренду в прошлом году, намерены вернуть регионам девять шахт для дальнейшего закрытия. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго от 10 апреля и слова источников, знакомых с обсуждением темы, сообщает РБК.

Главным поводом для разногласий остается источник средств на создание технических проектов ликвидации горных выработок и содержание шахт до их ликвидации или консервации. Региональные власти уверены, что деньги должен найти бизнес, а тот, в свою очередь, считает, что счета должны оплачиваться из бюджета.