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10:40, 21 апреля 2025Экономика

Угольные шахты в ДНР и ЛНР вернут властям и закроют

РБК: Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР девять угольных шахт для их ликвидации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы ДНР и ЛНР и взявшие их в аренду в прошлом году, намерены вернуть регионам девять шахт для дальнейшего закрытия. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго от 10 апреля и слова источников, знакомых с обсуждением темы, сообщает РБК.

Главным поводом для разногласий остается источник средств на создание технических проектов ликвидации горных выработок и содержание шахт до их ликвидации или консервации. Региональные власти уверены, что деньги должен найти бизнес, а тот, в свою очередь, считает, что счета должны оплачиваться из бюджета.

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