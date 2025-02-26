Глава российского региона анонсировал консервацию банкротящейся шахты

Глава Кузбасса Сердюк: Консервация шахты «Инская» обойдется в 3-4 млрд рублей

Шахта «Инская» в Кемеровской области, работники которой прошлой осенью объявляли голодовку из-за невыплаты зарплат, вероятно будет законсервирована. Такое развитие событий анонсировал губернатор региона Илья Середюк. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Кузбасса, стоимость процедуры с рекультивацией сравнима с созданием новой шахты и составит три-четыре миллиарда рублей. Он отметил, что такая судьба предприятие ждет по вине владельцев, которые и должны заниматься консервацией.

«Нынешние собственники задержаны. В арбитражном суде рассматривается вопрос о применении процедуры банкротства», — напомнил Середюк, уточнив, что коллектив уже дважды обманывали, рассказывая в том числе о заинтересованности неких китайских инвесторов «Мы приняли решение с коллективом — больше не верить таким обещаниям», — подметил Середюк.

Также губернатор указал, что с ноября прошлого года на «Инской» идут сокращения. Там уволено уже 287 человек, а на жизнеобеспечении остались работать вдвое меньше (148).

Рабочие объявляли об акции протеста в октябре, требуя погасить долги по зарплате за четыре месяца. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области задержало собственника, а также гендиректора шахты, предъявив им обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ. По версии следствия, фигуранты с ноября 2023 года по июль 2024-го не выплатили свыше 65 миллионов рублей 382 работникам, а также поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло причинение значительного ущерба организации.

Налоговики обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать банкротом юридическое лицо, управляющее шахтой, прокурор Беловского района Кемеровской области подал 20 исковых заявлений от работников предприятия о взыскании задолженности.