13:47, 15 октября 2025Экономика

Убытки российской кризисной отрасли оценили в 300 миллиардов рублей

Минэнерго России оценило убытки угольной отрасли в 2025 году в 300 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

По итогам этого года убытки в российской угольной отрасли, находящейся в кризисе, увеличатся до 300 миллиардов рублей. Об этом на Российской энергетической неделе предупредил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов, передает Reuters.

Кредиторская задолженность к концу декабря может возрасти до 1,5 триллиона рублей. Однако в целом меры поддержки правительства и программы, реализуемые самими предприятиями, позволяют участникам отрасли пока выдерживать трудную ситуацию, подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что в красной зоне риска находятся 53 шахты и разреза, но с того момента, как пошла помощь, это число перестало расти. Более того, некоторые компании, приостанавливавшие добычу, продолжили работу.

Именно сохранение добычи представитель Минэнерго назвал главным результатом взаимодействия угольных компаний и властей. Он признал, что предприятиям действительно тяжело, но они напряженно работают.

Ранее издание Financial Times отмечало, что российская угольная отрасль оказалась в худшей ситуации с 1990-х годов, когда забастовки шахтеров стали символом плачевного состояния национальной экономики. Ее подкосили западные санкции, закрывшие европейский рынок, падение мировых цен на уголь, необходимость предоставлять покупателям скидку из-за тех же санкций и сложности с логистикой.

В Kpler указывали, что производители продолжают экспортировать уголь даже с убытками для себя, потому что нуждаются в иностранной валюте и не могут быстро законсервировать добычу. В противном случае массовое закрытие шахт резко увеличит социальные риски в угледобывающих регионах, чего старается избежать государство.

