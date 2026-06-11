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09:22, 11 июня 2026Россия

Россиянка пообещала справить нужду в такси из-за опоздания на бьюти-процедуру

В Красноярске девушка устроила истерику в такси из-за опоздания на бьюти-процедуру
Майя Назарова

В Красноярске девушка устроила истерику в такси из-за опоздания на бьюти-процедуру. Ее разговор с водителем на повышенных тонах попал на видео, ролик опубликовал портал Ngs24.ru.

На представленных кадрах россиянка требует, чтобы таксист немедленно ее высадил. Она обещает, что в случае отказа справит нужду прямо в салоне авто. Водитель не стал останавливаться там, где настаивала пассажирка. Последняя после этого оскорбляет его и угрожает написать жалобы во все инстанции.

На вопрос водителя, не справила ли она нужду в салоне, девушка ответила утвердительно. После этого мужчина попросил ее покинуть авто. Видео с конфликтом горожанка сама опубликовала в соцсетях. Позже она призналась, что жалеет об этом.

По версии пассажирки, ссора возникла из-за того, что она попросила водителя поехать на улицу Декабристов другой дорогой, по улице Шахтеров, чтобы успеть на процедуру. Как утверждает россиянка, она сказала всего пару слов, а мужчина начал злиться, отказался ехать короткой дорогой и позвонил в поддержку, указав, что пассажирка ему мешает и кричит.

Девушка подчеркнула, что перешла на повышенный тон и угрозы, поскольку ее спровоцировал шофер.

Ранее сообщалось, что жительнице Воронежа проломили голову лопатой в такси.

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