Россиянке проломили голову лопатой в такси

В Воронеже задержали таксиста, проломившего голову пассажирке

В Воронеже задержали 47-летнего таксиста, проломившего голову пассажирке во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, ночью 1 марта в микрорайоне Боровое компания из четырех человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвала такси. Когда автомобиль прибыл, двое сели в салон, а другие пошли искать забытый телефон. Долго ждать водитель не захотел и сказал компании вызвать другую машину.

В результате началась словесная перепалка, во время которой мужчина ударил потерпевшую по голове саперной лопаткой. Женщину госпитализировали с открытым переломом свода черепа. Водителю грозит до десяти лет колонии.

