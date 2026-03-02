Реклама

Силовые структуры
19:15, 2 марта 2026Силовые структуры

Россиянке проломили голову лопатой в такси

В Воронеже задержали таксиста, проломившего голову пассажирке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Воронеже задержали 47-летнего таксиста, проломившего голову пассажирке во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, ночью 1 марта в микрорайоне Боровое компания из четырех человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвала такси. Когда автомобиль прибыл, двое сели в салон, а другие пошли искать забытый телефон. Долго ждать водитель не захотел и сказал компании вызвать другую машину.

В результате началась словесная перепалка, во время которой мужчина ударил потерпевшую по голове саперной лопаткой. Женщину госпитализировали с открытым переломом свода черепа. Водителю грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мать-одиночку забетонировали на первом свидании.

