Силовые структуры
18:17, 2 марта 2026Силовые структуры

Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

В Ростовской области жителя обвинили в убийстве женщины на первом свидании
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В Гуково Ростовской области 38-летнего жителя обвинили в расправе над женщиной, найденной в бетоне. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 13 февраля мужчина дома, будучи пьян, поссорился с 45-летней знакомой и ударил ее по голове неустановленным предметом. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спустил тело в подвал, где его забетонировал.

Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники. Правоохранители по горячим следам вышли на мужчину, в его доме нашли следы преступления, после чего он признался в расправе и указал на подвал. Фигуранта задержали и взяли под стражу.

Как стало известно aif.ru, потерпевшая отправилась на свидание с мужчиной с сайта знакомств, после чего перестала выходить на связь. Она в одиночку воспитывала ребенка.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти житель, расправившийся с двумя женами, забил третью супругу.

