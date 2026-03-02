Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 2 марта 2026Силовые структуры

Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

В Ленобласти убившего двух жен жителя будут судить за смерть третьей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Киришах Ленинградской области 59-летний житель предстанет перед судом по делу о забитой до смерти жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, он, будучи пьян, поссорился дома с 50-летней женой и нанес ей не менее 47 ударов, в том числе деревянной рукояткой швабры. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Россиянин признал вину.

Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», ранее мужчина был судим за расправы над двумя другими женами. Первую он забил 13 лет назад и за это сел на четыре года, вторую — через год после освобождения и получил семь лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд арестовал обвиняемого в расправе над учительницей и ее мужем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

    Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в операции США в Иране

    Екатерине Шульман вынесли приговор в России

    Назван срок окончательного прихода весны в Москву

    Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

    Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

    Пентагон назвал свои цели в Иране

    «Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения о газе и удушении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok