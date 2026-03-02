Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

В Ленобласти убившего двух жен жителя будут судить за смерть третьей

В Киришах Ленинградской области 59-летний житель предстанет перед судом по делу о забитой до смерти жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, он, будучи пьян, поссорился дома с 50-летней женой и нанес ей не менее 47 ударов, в том числе деревянной рукояткой швабры. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Россиянин признал вину.

Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», ранее мужчина был судим за расправы над двумя другими женами. Первую он забил 13 лет назад и за это сел на четыре года, вторую — через год после освобождения и получил семь лет колонии.

