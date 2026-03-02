Суд определил судьбу подозреваемого в расправе над российской супружеской парой

В Кузбассе суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы и ее мужа

В Кузбассе Зенковский районный суд Прокопьевска арестовал 39-летнего подозреваемого в расправе над супружеской парой мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Он заключен под стражу на период предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что пострадавшие — учительница английского языка и ее 60-летний муж. 24 февраля фигурант поссорился со знакомым из-за долга и ударил его рукояткой пистолета и клинком ножа в голову и шею. От полученных ударов мужчина не выжил. После этого, злоумышленник взял нож и молоток, зашел в дом к жене потерпевшего и расправился с ней.

Ранее следователи осмотрели место происшествия и провели обыск в жилище обвиняемого.

