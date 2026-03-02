Россиянина задержали по подозрению в убийстве супружеской пары

СК: Задержанному по делу об убийстве супругов в Кузбассе предъявили обвинение

В Кемеровской области 39-летнему мужчине, пойманному по подозрению в убийстве супружеской пары, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

До этого в медиа появились сообщения, что в городе Прокопьевск была убита учительница английского языка одной из местных школ и ее муж.

Согласно данным следствия, вечером 24 февраля фигурант, находясь в гараже частного дома, поссорился с 60-летним знакомым из-за денежного долга, в результате чего нанес хозяину дома удары рукояткой пистолета и клинком ножа в область головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался.

Затем мужчина вооружился ножом с молотком и пошел в дом, чтобы избавиться от жены убитого. «В спальне он нанес женщине множественные удары указанными предметами в область головы и шеи», — отметили в ведомстве, уточнив, что она также не выжила.

Преступление обнаружила дочь погибшего, которая увидела тело мачехи. На допросе кузбассовец признался в совершенном преступлении. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления.

В скором времени суд определит судьбу обвиняемого на время следствия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыск в жилище обвиняемого. Были изъяты похищенные из дома потерпевших ценности. Фигурант рассказывал, что они были выброшены в реку, силовики опровергли данную версию.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Кипре и в Испании загадочным образом погибла пара из России.