Стало известно о загадочной смерти пары россиян за границей

За границей загадочным образом погибла пара из России

На Кипре и в Испании загадочным образом погибла пара из России. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, 39-летняя Любовь Стрелкова шесть лет назад переехала из Пермского края на Кипр. При этом она постоянно поддерживала связь с родственниками. Последний ее разговор с матерью состоялся за четыре дня до происшествия. Во время разговора у нее был небольшой кашель, но на здоровье женщина не жаловалась, и известие о ее внезапной гибели для семьи стало потрясением.

Пострадавшая была найдена 20 января в собственном доме. Причина гибели неизвестна, а заключение о смерти пообещали выдать через год, причем тело выдали для захоронения на родине, хотя транспортировка допускается только при наличии судебно-медицинской экспертизы. Повторное вскрытие в России провести не получилось из-за бальзамирования тела в зарубежном морге.

Спустя шесть дней в Испании скончался ее гражданский муж. Деталей по его делу также нет.

Брат погибшей пытался повлиять на сроки выдачи заключения о смерти через консульство РФ на Кипре. Но там сообщили, что вопрос находится в юрисдикции Турции и ускорить экспертизу они не в силах.

