18:31, 12 января 2026Мир

Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

ANT1: Полиция Кипра расследует загадочную смерть сотрудника посольства РФ Панова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Полиция Кипра проводит расследование загадочных обстоятельств смерти сотрудника российского посольства в республике. Об этом сообщает ANT1.

«В последние 24 часа происходит загадочное событие (...). 8 января в своем кабинете был обнаружен мертвым высокопоставленный сотрудник посольства России в Никосии. Кипрские власти были проинформированы на несколько часов позже, и когда к посольству прибыла специально назначенная группа полицейских, им отказали во входе, а тело погибшего передали им во дворе комплекса зданий посольства», — передает телеканал.

Дополнительно отмечается, что полиция запросила разрешение на проведение какого-либо расследования, однако получила отказ. При этом в диппредставительстве уточнили, что смерть произошла в результате самоубийства. Правоохранители забрали тело для проведения экспертизы для выяснения деталей произошедшего.

Также, по данным телеканала, Панов оставил письмо, содержание которого на данный момент не раскрывается. Однако сообщается, что оно будет отправлено в Москву.

Ранее посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника диппредставительства А. В. Панова. Посольство взаимодействует с кипрскими компетентными органами и занимается вопросами скорейшей репатриации его тела на родину.

