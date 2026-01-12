Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о смерти сотрудника Посольства России на Кипре А. В. Панова. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

Панов ушел из жизни 8 января 2026 года.

«Его смерть является глубоко личной трагедией для его родных и близких. Семье покойного оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сообщается в публикации.

Также во взаимодействии с кипрскими компетентными органами Посольство занимается вопросами скорейшей репатриации его тела на родину.

