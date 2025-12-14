Кипр решил упростить оформление виз для россиян

С 15 декабря Кипр упростит россиянам подачу заявлений на визу

Посольство Республики Кипр решило упростить россиянам оформление виз с 15 декабря. Об этом сообщается на правительственном портале страны.

По данным источника, консульства республики начинают сотрудничать с технологической компанией BLS International, которая предоставляет дополнительные сервисы, являясь связующим звеном между заявителем и государством. Так, с 15 декабря 2025 года центры по приему заявлений на кипрскую визу начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске. Стоимость услуги по подаче документов в визовом центре составляет 1,5 евро (139 рублей) без учета НДС.

Ранее стало известно, что с 6 октября 2025 года россияне обязаны предоставить биометрические данные для получения кипрской визы. Обновление требований связано с вступлением островного государства в Шенгенскую зону.