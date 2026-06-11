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09:24, 11 июня 2026Экономика

Падение цен на ключевой драгметалл объяснили

Аналитик Корнилов: Падение цен на золото обусловлено кризисом на Ближнем Востоке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Наблюдающееся в настоящее время падение цен на золото во многом обусловлено геополитической напряженностью на Ближнем Востоке из-за войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил замглавы по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов, его слова приводит РИА Новости.

Кризис в охваченном войной регионе, пояснил он, в значительной степени затруднил вывод физического драгметалла из Объединенных Арабских Эмиратов. В этой стране находится один из крупнейших в мире хабов по продаже и покупке золота. Речь идет о Дубае. «Невозможность вывести оттуда золото привела к снижению его стоимости», — резюмировал Корнилов.

Дополнительным фактором, влияющим на динамику биржевых цен на драгметалл, добавил аналитик, является ужесточение денежно-кредитной политики в ряде ведущих стран. Высокие ключевые ставки бьют по привлекательности золота, так как этот актив не приносит процентного дохода его владельцам. «Безусловно, высокая ставка Федеральной резервной системы США оказывает влияние на цену на золото», — заключил эксперт.

Золото заметно дешевеет с начала июня. В ходе торгов 8 июня котировки драгметалла упали ниже 4,3 тысячи долларов, а 10-го числа пробитой оказалась отметка в 4,2 тысячи. Кризис на Ближнем Востоке, сходятся во мнении эксперты, в большей степени играет на руку доллару, нежели золоту.

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