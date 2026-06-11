Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

Врач Агапкин заявил, что ношение обуви на высоком каблуке может вызвать головную боль

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину головной боли. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В викторине «Минута здоровья» ведущие спросили у ее участницы, может ли ношение обуви на высоком каблуке вызвать головную боль. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин согласился с ее мнением. «Если это высокий каблук, то действительно такая связь встречается», — заявил врач.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев раскрыл способ справиться с головной болью. По его словам, избавиться от недомогания поможет мороженое.

До этого Агапкин высказался о том, вызывает ли сладкое головную боль. Он подчеркнул, что это утверждение является распространенным мифом.