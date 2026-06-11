Полиция выявила 17 участников нелегальных автогонок в российском городе

В Самаре установили 17 участников стихийных городских автогонок

В Самаре установили и привлекли к ответственности 17 участников стихийных городских автогонок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, о нелегальных заездах возле городского медцентра стало известно благодаря звонкам в ситуационный центр «Безопасный город». Изучив записи с камер наблюдения, силовики установили личности всех участников заезда и собрали в отношении всех них материалы. Всего составлено порядка 29 протоколов. Отмечается, что все участники заезда в возрасте от 20 до 39 лет. Среди нарушителей одна женщина.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области двух женщин — организаторов нелегальных гонок под Ангарском приговорили к четырем годам колонии.