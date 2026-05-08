Организаторы стоивших жизни 17-летней девушке нелегальных гонок получили срок

В Иркутской области организаторам нелегальных гонок дали 4 года колонии

В Иркутской области двух женщин-организаторов нелегальных гонок под Ангарском приговорили к четырем годам колонии с отсрочкой исполнения приговора до 14-летнего возраста детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Обе признаны виновными в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд установил, что 11 мая 2025 года осужденные организовали заезд на 9-м километре автодороги Ангарск-Тальяны. Один из водителей не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов. 17-летняя девушка, пришедшая на соревнования со своим молодым человеком получила не совместимые с жизнью травмы.

Вскоре после ЧП было возбуждено уголовное дело. Водитель, сбивший девушку был отправлен под арест. По решению суда он приговорен к двум с половиной годам колонии.