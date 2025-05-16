Сбившему девушку участнику нелегальных гонок в Ангарске избрали меру пресечения

Сбившего школьницу на нелегальных гонках отправили под домашний арест

Влетевшему в толпу болельщиков 31-летнему участнику нелегальных гонок в Ангарске Иркутской области избрали меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным источника, суд отправил обвиняемого в наезде на 17-летнюю девушку на время расследования уголовного дела под домашний арест.

В ночь на 11 мая на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.