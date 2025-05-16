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07:16, 16 мая 2025Силовые структуры

Сбившему девушку участнику нелегальных гонок в Ангарске избрали меру пресечения

Сбившего школьницу на нелегальных гонках отправили под домашний арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Влетевшему в толпу болельщиков 31-летнему участнику нелегальных гонок в Ангарске Иркутской области избрали меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным источника, суд отправил обвиняемого в наезде на 17-летнюю девушку на время расследования уголовного дела под домашний арест.

В ночь на 11 мая на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

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