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10:39, 11 мая 2025Россия

В Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время гонок

В Иркутской области машина влетела в болельщиков во время нелегальных гонок
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Телеграм-канал Readovka

Ночью на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным канала, водитель «Тойота Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу, которая стояла рядом с трассой. От полученных травм скончалась 17-летняя девушка, еще двое зрителей получили травмы. По информации издания, прокуратура начала проверку случившегося.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Организатором заезда оказалась местная жительница, ее доставили в отдел для дачи показаний.

Ранее в американском штате Джорджия женщина упала в колодец после того, как попала в ДТП. По версии полиции, она не справилась с управлением автомобилем.

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