Женщина выжила в автокатастрофе, вышла из машины и упала в глубокий колодец

В США женщина вышла из машины после аварии и упала в глубокий колодец

В американском штате Джорджия женщина упала в колодец после того, как попала в ДТП. Об этом сообщает издание Daily Mail.

67-летняя Ширли Оберт исчезла в субботу, 29 марта. Спустя сутки сотрудники полиции нашли ее тело на дне глубокого колодца недалеко от места автокатастрофы.

По версии полиции, Оберт не справилась с управлением автомобилем. В качестве возможной причины аварии называют животное, неожиданно выскочившее на проезжую часть. Женщина выжила, вышла из машины, чтобы позвать на помощь, и не заметила колодец, который скрывался в густых зарослях.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина упал в колодец и провел в нем три дня из-за предрассудков местных жителей. Они не подходили к колодцу, поскольку думали, что слышат крики злого духа.