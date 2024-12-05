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09:49, 5 декабря 2024Из жизни

Жители деревни три дня слышали крики мужчины из леса и не спасали его из-за предрассудков

В Таиланде упавшего в колодец китайца приняли за духа и оставили там на три дня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cheryl Ravelo / Reuters

Мужчина упал в колодец и провел в нем три дня из-за предрассудков местных жителей. Об этом пишет South China Morning Post.

24 ноября полицейские из города Мае-Сот, провинция Так, получили обращение от жителей одной из деревень на границе Таиланда и Мьянмы. Люди рассказали о странных криках, которые доносились из леса. Полиция и спасатели отправились в лес и стали звать того, кто мог кричать. Им ответил голос. Следуя за источником звука, они набрели на сухой колодец около 12 метров глубиной. Оказалось, что в него упал мужчина — им оказался 22-летний китаец по имени Лю Чуаньи. Пострадавший был изможден, по его словам, он провел в колодце три дня без еды и воды.

Спасательная операция длилась полчаса. Мужчину вытащили и отправили в больницу. Из-за падения Чуаньи получил сотрясение мозга, многочисленные ушибы и перелом запястья. Оказалось, что местные жители приняли его крики о помощи за проделки призрака. Чтобы сохранить силы, мужчина звал на помощь только один раз в час, а в тишине ночи его призывы становились слышнее. Уверенные, что имеют дело со злым духом, селяне избегали выходить на улицу после наступления темноты и не осмеливались идти на звук.

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Ранее сообщалось, что житель Таиланда решил устроить охоту за призраками, чтобы получить информацию о загробной жизни. Он поехал на мотоцикле из провинции Чонбури на печально известный мост самоубийц через реку Бангпаконг и стал звать духов.

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