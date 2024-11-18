Мужчина отправился на охоту за призраками ради совета о загробной жизни

Житель Таиланда поехал на мост самоубийц ради общения с духами о загробной жизни

Житель Таиланда решил устроить охоту за призраками, чтобы получить информацию о загробной жизни. Об этом пишет The Thaiger.

55-летний мужчина с суицидальными наклонностями стал искать общения с духами в надежде узнать у них, нравится ли им жизнь после смерти. Он поехал на мотоцикле из провинции Чонбури на печально известный мост самоубийц через реку Бангпаконг.

Мужчина припарковал мотоцикл посередине моста, выпил банку пива, отправился к ограждению и стал кричать в темноту, призывая призраков: «Я хочу увидеть привидений. Я хочу спросить, комфортно ли быть привидением». Жители ближней деревни услышали крики и известили о происшествии местного мэра. Мэр в сопровождении полиции и спасателей прибыл на мост, но сначала они нашли лишь мотоцикл и ботинки мужчины. Лишь после осмотра моста они обнаружили мужчину над водой на ржавой трубе. Селяне тут же пригнали под трубу свои лодки. Однако таиландец настаивал, чтобы его оставили одного, потому что он хочет поговорить с призраком в красном платье, которого часто видят на мосту. Через полчаса уговоров он все же благополучно слез с трубы.

Позднее мужчина признался, что причиной его отчаяния стали финансовые проблемы. Ему пришло в голову, что, став призраком, он сможет обрести покой. Спасатели убедили его, что нужно продолжать жить. После инцидента он самостоятельно уехал домой на мотоцикле.

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