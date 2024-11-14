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09:10, 14 ноября 2024Из жизни

Решившаяся на эвтаназию 22-летняя девушка в последний момент отменила процедуру

В Нидерландах решившаяся на эвтаназию женщина передумала во время процедуры
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Manon Cruz / Reuters

Молодая женщина из Нидерландов решилась на эвтаназию, но передумала в последнюю минуту. Об этом пишет The Times.

22-летняя Роми много лет страдала от анорексии и клинической депрессии. Четыре года назад она стала убеждать своего психиатра и семью в том, что ей необходима эвтаназия. Согласно законодательству Нидерландов, с 2001 года эвтаназия проводится на добровольной основе у пациентов, которые испытывают невыносимые физические или психологические страдания без какой-либо перспективы улучшения. Выбравшая смерть Роми смогла добиться разрешения на эвтаназию, которую она считала единственным выходом.

Процедуру должны были провести в июне в одном из хосписов города Лейден. Роми уже лежала на больничной койке, а медсестра в это время объясняла ей последовательность своих действий. Перед введением обезболивающего она задала пациентке протокольный вопрос: «Вы уверены?». Внезапно, почти в момент инъекции, Роми отказалась от эвтаназии и стала плакать.

Однако позже Роми снова вернулась к этой идее. Ей даже назначили повторную процедуру, но благодаря психиатру и друзьям она продолжила терапию и отменила инъекцию. В настоящий момент она живет в коммуне для людей с психическими трудностями в Роттердаме. Два месяца назад она поступила на курсы для педагогов. «Я не жалею о своем путешествии. Поскольку я была так близка к смерти, я воспринимаю жизнь как нечто ценное. Не всегда все будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце туннеля есть свет», — сказала Роми в интервью.

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