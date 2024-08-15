Волонтер в красном жилете спас от самоубийства 469 человек

В Китае волонтер помешал спрыгнуть с моста 469 людям

Волонтер из Китая предотвратил почти 500 самоубийств. Об этом пишет South China Morning Post.

56-летнего волонтера Чена Ши прозвали «Ангелом Нанкина», потому что он вот уже 21 год патрулирует мост через реку Янцзы в Нанкине. Он проходит мост в красном жилете с надписью «цени жизнь каждый день» десять раз за день и делает это ежедневно. За все это время ему далось спасти 469 человек, он помешал им спрыгнуть с моста.

Ши обычно внимательно наблюдает за идущими по мосту людьми и заговаривает с теми, кто гуляет по нему без цели, опасно наклоняется через перила или пытается перелезть через них. Ему случалось вытаскивать людей, пытающихся прыгнуть, обратно на мост, и даже помогать спасать тех, кто уже оказался в воде.

Все началось в 2000 году, когда Ши заметил печальную женщину на мосту. Он поговорил с ней, купил ей еды и билет домой, на который у нее не было денег. Именно тогда он понял, что готовых на отчаянный шаг людей можно спасти. С 2003 года он начал регулярно патрулировать мост и научился издалека замечать тех, кто думает о суициде, — по словам Ши, это видно по языку тела, движения людей становятся тяжелыми и автоматическими.

Среди спасенных Ши людей была женщина, которой изменил муж, ей мужчина пообещал поддержку и помог побороть отчаяние. Еще Ши спас студентку, которая поступила в университет, но не смогла найти деньги для оплаты обучения. Волонтер помог девушке собрать необходимую сумму, рассказав о ней друзьям и знакомым. Ши также тратит свои накопления на съем жилья для тех, кто решается расстаться с жизнью из-за нищеты.

«Я хочу сказать людям, что, пока вы дышите, у вас есть надежда начать жизнь заново», — объяснил свои поступки волонтер. Про Чена Ши и его миссию в Китае даже сняли документальный фильм «Ангел Нанкина».

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама, штат Гуанахуато, мужчина заблудился в городской канализации и три дня звал на помощь. Люди слышали крики, но лишь через три дня одна женщина поняла, что звук раздается из-под земли.