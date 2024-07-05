Женщина услышала крик из-под земли и спасла томившегося в неволе три дня мужчину

В Мексике женщина услышала крики из-под земли и спасла мужчину из канализации

В мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама, штат Гуанахуато, мужчина заблудился в городской канализации и три дня звал на помощь. Об этом сообщает El Diario Mx.

Мужчина по имени Антонио забрел в коллектор недалеко от реки и хотел изучить канализационную систему города, но заблудился в тоннелях. Он не смог вернуться к месту входа, но в какой-то момент заметил луч света, проходивший сквозь неплотно закрытую крышку люка. Антонио начал кричать, но долгое время ему никто не отвечал.

Позже местные жители заявили, что несколько дней слышали крики, но не понимали, кто и откуда кричит. Наконец, одна женщина смогла понять, что крик раздается из-под земли. Она сейчас же позвонила в полицию, и томившегося в неволе Антонио спасли. После этого его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алжире мужчину, который пропал в 1998 году, нашли живым в подвале соседнего дома. Мужчину, которому сейчас 45 лет, отправили в больницу, у него имеются проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.