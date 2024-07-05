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17:27, 5 июля 2024Из жизни

Женщина услышала крик из-под земли и спасла томившегося в неволе три дня мужчину

В Мексике женщина услышала крики из-под земли и спасла мужчину из канализации

Фото: Alexander Khitrov / Shutterstock / Fotodom

В мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама, штат Гуанахуато, мужчина заблудился в городской канализации и три дня звал на помощь. Об этом сообщает El Diario Mx.

Мужчина по имени Антонио забрел в коллектор недалеко от реки и хотел изучить канализационную систему города, но заблудился в тоннелях. Он не смог вернуться к месту входа, но в какой-то момент заметил луч света, проходивший сквозь неплотно закрытую крышку люка. Антонио начал кричать, но долгое время ему никто не отвечал.

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Позже местные жители заявили, что несколько дней слышали крики, но не понимали, кто и откуда кричит. Наконец, одна женщина смогла понять, что крик раздается из-под земли. Она сейчас же позвонила в полицию, и томившегося в неволе Антонио спасли. После этого его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алжире мужчину, который пропал в 1998 году, нашли живым в подвале соседнего дома. Мужчину, которому сейчас 45 лет, отправили в больницу, у него имеются проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.

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      Екатерина Лобанова
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