Пропавшего 26 лет назад мужчину нашли живым в подвале соседа

El Khabar: в Алжире пропавшего в 1998 году мужчину нашли в подвале у соседа

В Алжире мужчину, который пропал в 1998 году, нашли живым в подвале соседнего дома. Об этом сообщает El Khabar.

Омар бин Омран, которому тогда было 17 лет, исчез по дороге в училище в штате Джельфа 26 лет назад. В то время в стране шла гражданская война, и многие родственники считали, что он пропал из-за боевых действий. Несмотря на это, мать Омрана всегда говорила, что сын жив.

В воскресенье, 12 мая, полицейские явились с обыском к соседу семьи Омрана, который жил всего в ста метрах от них. Там они обнаружили исчезнувшего в подполе помещения для скота. Мужчину, которому сейчас 45 лет, отправили в больницу. Сообщается, что у него имеются проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем. Похитителя арестовали.

Выяснилось, что некоторое время назад в социальных сетях появился пост женщины, «близкой к преступнику», которая заявила, что Омран живет с ним. Позже она сказала, что это была шутка, однако родные похищенного обратились в полицию. Кроме того, они и раньше замечали странности в поведении соседа. В частности, он никого не впускал в дом и покупал еду на двоих, хотя жил один. Также родные Омрана вспомнили, что его собака после его исчезновения часто сидела у дома соседа и скулила. Считается, что преступник расправился с ней.

В итоге родственники Омрана добились возобновления дела о его исчезновении. Позже о заложнике рассказал правоохранителям брат преступника. В данный момент расследование продолжается, мотивы похитителя пока неясны. Пострадавший рассказал, что иногда видел родных в окно, однако не смел обратиться к ним, «как будто был под воздействием колдовства». Мать похищенного, которая была единственной, кто выступал за продолжение поисков, ушла из жизни в 2013 году.

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