Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

В Нигерии женщину спасли через десять лет после массового похищения

Военные в Нигерии спасли беременную женщину и троих ее детей спустя десять лет после того, как она была похищена террористами. Об этом пишет The Guardian.

Лидию Саймон нашли в муниципалитете Гвоза, примерно в 150 километрах от города Чибок, откуда в апреле 2014 года боевики «Боко Харам» (признана террористической организацией и запрещена в России) украли 276 школьниц. 82 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Подробности спасения женщины не раскрываются. Известно лишь, что Саймон находится на пятом месяце беременности. В неволе женщина родила троих детей, сейчас им от двух до четырех лет. Ей еще предстоит воссоединиться с семьей после похищения.

Похищение в Чибоке стало первым из серии массовых похищений в школах Нигерии, которые потрясли мир и вызвали глобальную кампанию в соцсетях с тегом #BringBackOurGirls. За десять лет многие похищенные вернулись домой.

Около 57 пленниц сбежали через несколько часов после похищения, спрыгнув с грузовиков, на которых их похитили. В мае 2017 года еще 82 девушек освободили после того, как правительство заплатило выкуп в миллион долларов. Тех, кто вернулся в последние годы, в основном находили брошенными в лесах.

«Боко харам» — нигерийская исламистская террористическая организация, созданная Мохаммедом Юсуфом в 2002 году. В качестве основной цели своего существования провозгласила введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.

Ранее сообщалось, что в США женщина написала начальнику, что не придет на работу из-за похищения. Мужчина вызвал полицию к дому сотрудницы, и ее спасли от мужчины, который несколько дней угрожал ей оружием.