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11:02, 19 апреля 2024Из жизни

Женщина оказалась в заложниках и предупредила начальника о неявке на работу

В США женщина предупредила начальника, что не выйдет на работу из-за похищения

Фото: CASS COUNTY JAIL

В США женщина оказалась в заложниках у бывшего партнера и в сообщении предупредила начальника о неявке. Об этом пишет People.

8 апреля мужчина из Фарго, Северная Дакота, получил сообщение от подчиненной. Она писала, что не выйдет на работу из-за похищения. Женщина уточнила, что ее похитил бывший бойфренд. Ее начальник тут же обратился в полицию, и правоохранители отправились к дому женщины. Она сама открыла им дверь, и ее спасли.

Американка рассказала, что накануне к ней пришел бывший бойфренд 39-летний Энтони Питерсон. При себе у него оказался пистолет, который он направил на бывшую возлюбленную, взяв ее в заложники. Питерсон не покидал дом на протяжении трех дней. Когда прибыла полиция, мужчина дремал на диване, пистолет лежал рядом с ним. Несмотря на его бездействие, ей было страшно что-то предпринимать самостоятельно.

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Питерсона задержали, ему предъявили обвинения в незаконном владении оружием и использовании его для запугивания жертвы. Предположительно, Питерсон украл пистолет. У мужчины есть предыдущие судимости — за преследование и домашнее насилие.

Ранее в США женщина украла биологического сына у приемных родителей. После этого она сбежала с ребенком в Мексику.

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      Антонина Черташ
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