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11:15, 12 марта 2024Из жизни

Мать украла сына из приемной семьи и сбежала в другую страну

В США мать похитила 16-месячного сына из приемной семьи и сбежала в Мексику

Фото: Jornada Produtora / Unsplash

В США ищут женщину, которая украла биологического сына у приемных родителей. Об этом сообщает Fox News.

ФБР объявило в розыск 31-летнюю жительницу штата Калифорния Бригитту Бенитес, которая похитила 16-месячного сына и, по версии следствия, сбежала с ним в другую страну. Лишенной родительских прав матери разрешалось общаться с ребенком без надзора. 6 марта она забрала его из приемной семьи, но в оговоренное время не вернулась. Вскоре она пересекла границу с Мексикой. В ФБР заявили, что Бенитес, скорее всего, отвезла сына в мексиканский штат Агуаскальентес, где проживает его отец.

Пару лишили родительских прав в США в 2023 году, после того как мужчину арестовали в Лос-Анджелесе за «акт домашнего насилия, совершенный на глазах у ребенка». Новорожденного забрали органы опеки и передали на временное усыновление.

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Бенитес предъявили обвинения в международном похищении ребенка. На ее имя выписан федеральный ордер на арест.

Ранее в США задержали лишенную родительских прав мать восьмерых детей, которая похитила их из приемных семей в штате Арканзас и увезла на другой конец страны. Женщину удалось задержать на заправочной станции в штате Калифорния.

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      Никита Савин
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