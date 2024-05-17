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19:49, 17 мая 2024Из жизни

Появилось видео освобождения мужчины после 26-летнего заточения в подвале соседа

Освобождение пропавшего 26 лет назад в Алжире мужчины попало на видео
Начало событий в новости Пропавшего 26 лет назад мужчину нашли живым в подвале соседа

Появилось видео освобождения мужчины, пропавшего в Алжире в 1998 году и обнаруженного в подвале соседа живым спустя 26 лет. Видео публикует Daily Mail.

На кадры, опубликованные в социальной сети X (бывший Twitter), попала операция правоохранительных органов по освобождению алжирца из заточения. На ролике видно, что за эти годы у мужчины отросла длинная борода. Он весь дрожал и прятался от света и вспышек камер. Также сообщается, что мужчина не мог говорить и едва шел, опираясь на полицейских.

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Ранее сообщалось, что алжирца Омара бин Омрана, пропавшего в 1998 году, похитил сосед. Все это время его держали в подвале для овец и не выпускали на улицу. Родственники считали, что он пропал без вести во время гражданской войны, и только мать верила, что он жив.

Антонина Черташ
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