Появилось видео освобождения мужчины после 26-летнего заточения в подвале соседа

Освобождение пропавшего 26 лет назад в Алжире мужчины попало на видео

Начало событий в новости Пропавшего 26 лет назад мужчину нашли живым в подвале соседа

Появилось видео освобождения мужчины, пропавшего в Алжире в 1998 году и обнаруженного в подвале соседа живым спустя 26 лет. Видео публикует Daily Mail.

На кадры, опубликованные в социальной сети X (бывший Twitter), попала операция правоохранительных органов по освобождению алжирца из заточения. На ролике видно, что за эти годы у мужчины отросла длинная борода. Он весь дрожал и прятался от света и вспышек камер. Также сообщается, что мужчина не мог говорить и едва шел, опираясь на полицейских.

Ранее сообщалось, что алжирца Омара бин Омрана, пропавшего в 1998 году, похитил сосед. Все это время его держали в подвале для овец и не выпускали на улицу. Родственники считали, что он пропал без вести во время гражданской войны, и только мать верила, что он жив.