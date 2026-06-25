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02:46, 25 июня 2026Бывший СССР

Имена сотрудников ТЦК начали вносить в список для молитвы за упокой

В одесской церкви имена сотрудников ТЦК начали вносить в список для молитвы за упокой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В одной из церквей Одессы посетители массово вносят имена работников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в списки для молитвы за упокой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Администрация церкви призвала верующих воздержаться от подобных действий.

Ранее стало известно, что в Черниговской области ужесточили мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией. Местных жителей пытаются убедить в том, что служба новобранцев будет проходить исключительно на территории региона.

23 июня сотрудник полиции в Николаевской области позволил себе ударить ребенка-инвалида, чей отец оказался насильственно мобилизован ТЦК.

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