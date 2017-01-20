Борис Джонсон предложил помочь Мьянме с переходом к демократии

Глава британского МИД Борис Джонсон предложил по-дружески помочь Мьянме с переходом к демократии. Об этом сообщает Reuters.

«Переход Бирмы (прежнее название Мьянмы — прим. «Ленты.ру») к демократии еще не завершен, но стоит отметить, что она далеко продвинулась по этому пути за последние девять месяцев, — отметил министр, который в пятницу, 20 января, прибывает в страну с визитом. — Соединенное Королевство, долгие годы являющееся другом Бирмы, и дальше будет предлагать ей свою полнейшую поддержку».

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Визит Джонсона в Мьянму станет первой поездкой в страну британского министра иностранных дел. Ожидается, что он встретится с государственным советником (премьер-министром) Аун Сан Су Чжи, членами комиссии по урегулированию ситуации с мусульманами-рохинджа и представителями различных этнических групп. Борис Джонсон надеется обсудить с ними мирный процесс в регионе.

Партия «Национальная лига за демократию», которую возглавляет Аун Сан Су Чжи, пришла к власти в результате выборов девять месяцев назад. Однако, несмотря на все надежды западных стран, поддерживавших оппозиционные силы в Мьянме, ставшая госсоветником Аун Сан Су Чжи продолжила жесткий курс в отношении мусульман-рохинджа, проживающих на западе страны.