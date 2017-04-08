Пушков прокомментировал отмену визита Джонсона в Москву

Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву — признак того, что Лондону нечего сказать России, кроме стандартных обвинений. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter.

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Комментируя заявление о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву озвучит консолидированную позицию, Пушков отметил: «Так Лондон может сэкономить на других поездках Джонсона: Тиллерсон все скажет за двоих».

Ранее 8 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Джонсон не поедет 10 апреля в российскую столицу. В качестве причины называлась «в корне изменившаяся ситуации в Сирии». Министр подчеркивал, что для него приоритетными сейчас являются контакты с США и другими партнерами в преддверии встречи «Большой семерки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поступок Джонсона, заявила: «Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы».