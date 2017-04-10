Трампу посоветовали перестать решать свои проблемы за счет России

Возлагая на Россию ответственность за поддержку сирийского лидера Башара Асада и ситуацию в САР, президент США Дональд Трамп делает ошибку, так как разрешить сложившиеся противоречия с Москвой будет затруднительно. Такую точку зрения высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, поскольку он не достигнет ни одной из своих целей: "волки" в Вашингтоне никогда не будут сыты, а "овец" в виде нормальных отношений с Россией и тем более взаимодействия против общего врага тогда тоже не уберечь», — сказал российский сенатор.

Так он прокомментировал заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

По мнению Косачева, ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, по-видимому, не достиг тех целей, на которые рассчитывал американский лидер. «То есть прежде всего успокоить тех, кто жаждал крови в Сирии и иных решительных действий наперекор России. Однако, идя у них на поводу, Трамп ступает на очень опасный путь (...) пытаясь им угодить, вполне реально испортить отношения с Россией, можно сказать, до уровня Обамы, если считать его эталоном негатива и "дна"», — отметил представитель Совфеда.

Авиаудар по аэродрому Шайрат, который использовали правительственные силы САР, был нанесен в ночь на 7 апреля по приказу Трампа. Всего было выпущено 59 крылатых ракет. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки человек. Официальный Дамаск отвергает свою причастность к инциденту.