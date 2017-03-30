Иванка Трамп приступит к неоплачиваемой работе в Белом доме

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка официально станет госслужащей. Она, так же как и ее супруг, Джаред Кушнер, будет работать в качестве советника, не получая при этом зарплату, пишет The New York Times. Ей выделили кабинет в Западном крыле Белого дома.

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Должность Иванки Трамп будет называться «помощник президента». Кушнер в настоящее время является старшим советником главы государства.

Сообщается, что статус Иванки Трамп и ее принципы работы ее в новом качестве прорабатывались с участием юриста Белого дома и личного адвоката.

Она заявила, что намерена соблюдать все правила этики, которым должны следовать федеральные служащие, в том числе раскрывать свою финансовую информацию.