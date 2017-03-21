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Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к секретным сведениям

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Иванка Трамп
Иванка Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, получит кабинет в Белом доме, передает Reuters со ссылкой на официального представителя администрации.

Он подтвердил информацию о том, что у 35-летней дочери Трампа будет свое рабочее место в Западном крыле, а также доступ к секретной информации и телефон правительственной связи.

При этом официальной должности и зарплаты у Иванки Трамп не будет. Она станет помогать своему мужу, Джареду Кушнеру, который является главным советником президента и регулярно присутствует у своего тестя.

Ранее, когда было объявлено о работе Кушнера в Белом доме, в Белом доме заявляли, что Иванка Трамп не будет работать в резиденции отца, а займется размещением своей семьи в Вашингтоне.

С тех пор, однако, дочь президента часто присутствует на мероприятиях. В прошлую пятницу, 17 марта, она сидела рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда та посещала Белый дом.

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Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon. Свастика над Дамаском
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