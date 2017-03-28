Зять Трампа возглавит управление по инновациям при Белом доме

Президент США Дональд Трамп учредил управление по инновациям при Белом доме, которое возглавит Джаред Кушнер — старший советник и зять главы государства. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил пресс-секретарь американской администрации Шон Спайсер.

Основной деятельностью отдела станет «модернизация технологий каждого федерального ведомства», а также определение «качественно новых проектов в области инфраструктуры». Особое внимание, как отмечается, будет уделено технологиям. «Кроме того, управление будет реализовывать планы президента по выполнению правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета», — добавил Спайсер.

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О создании управления по инновациям The Washington Post сообщила 27 марта. По информации газеты, офис разместят в Западном крыле Белого дома. Сотрудниками подразделения, которое будет подчиняться непосредственно президенту США, станут бывшие топ-менеджеры ряда компаний.

Джаред Кушнер — американский бизнесмен и супруг Иванки Трамп. 21 марта стало известно, что 35-летняя дочь американского лидера получит кабинет в Западном крыле Белого дома, а также доступ к секретной информации и телефон правительственной связи. При этом официальной должности и зарплаты у нее не будет, поскольку предполагается, что она станет помогать своему мужу.