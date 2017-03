Иванка Трамп приняла приглашение Меркель на женский саммит G20 в Берлин

Старшая дочь американского президента Иванка Трамп приняла приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить саммит «Женской двадцатки», который пройдет в Берлине с 25 по 26 апреля этого года. Об этом сообщает в понедельник, 27 марта, The Independent.

Глава немецкого правительства лично пригласила дочь хозяина Белого дома во время своего визита в Вашингтон.

Как отмечает издание, Иванка Трамп полетит в немецкую столицу за несколько дней до выхода в свет своей книги «Работающие женщины: меняя правила успеха» (Women Who Work: Rewriting the Rules for Success). Вместе с ней в состав американской делегации войдут еще четыре человека, отмечает издание.

«С нетерпением жду, когда мы уже в следующем месяце начнем вместе работать над тем, чтобы роль женщин в экономике и на рынке труда по всему миру возросла», — написала Иванка на своей странице в Facebook.

«Женская двадцатка» — форум, созданный на базе «Большой двадцатки» в 2015 году. На нем обсуждают проблемы участия женщин в экономических и общественных процессах стран G20.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 7-8 июля в Гамбурге.