Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:41, 27 апреля 2024Экономика

В России увеличились накопления в пенсионной системе

ЦБ: совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году превысил 7,5 трлн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Совокупный портфель пенсионных средств в России в 2023 году превысил 7,5 триллиона рублей. Таким образом, за год он увеличился на 7,2 процента, говорится в публикации на сайте Центробанка РФ.

Банк России подчеркнул, что росту накоплений способствовали доходность от инвестирования средств, а также поступления денег в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), в том числе и от частных клиентов.

Самый заметный прирост зафиксирован в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Их пенсионные резервы увеличились на 9,2 процента, до 1,8 триллиона рублей, а пенсионные накопления — на 6,8 процента, до 3,3 триллиона рублей. За тот же период пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) достигли 2,4 триллиона рублей (плюс 6,2 процента за год).

ЦБ отметил, что в конце прошлого года НПФ стали больше инвестировать в ОФЗ (облигации федерального займа), доля же акций и облигаций компаний в структуре их вложений сократилась. За 2023 год средневзвешенная доходность НФП по пенсионным накоплениям и резервам составила 9,9 и 8,8 процента соотвественно. Эти показатели заметно опережают годовую инфляцию (7,4 процента), подчеркнули в Банке.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя. Киев снова попросил у Запада ракеты и технику

      Лидер большинства Конгресса США обозвал республиканцев

      Потерпевшие от теракта в «Крокусе» подали заявление на МЧС

      Китай отправил большое количество военных самолетов к берегам Тайваня

      Певица Бьянка раскрыла подробности пластики фразой «выкачали 3,8 литра жира»

      В России высказались об отказе РПЦ инициировать пасхальное перемирие с Украиной

      Украине предрекли проблемы с Западом из-за ударов по НПЗ России

      НАСА до сих пор не решило проблему теплозащитного экрана корабля Orion

      «Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

      В России увеличились накопления в пенсионной системе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше