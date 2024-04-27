В России увеличились накопления в пенсионной системе

ЦБ: совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году превысил 7,5 трлн рублей

Совокупный портфель пенсионных средств в России в 2023 году превысил 7,5 триллиона рублей. Таким образом, за год он увеличился на 7,2 процента, говорится в публикации на сайте Центробанка РФ.

Банк России подчеркнул, что росту накоплений способствовали доходность от инвестирования средств, а также поступления денег в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), в том числе и от частных клиентов.

Самый заметный прирост зафиксирован в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Их пенсионные резервы увеличились на 9,2 процента, до 1,8 триллиона рублей, а пенсионные накопления — на 6,8 процента, до 3,3 триллиона рублей. За тот же период пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) достигли 2,4 триллиона рублей (плюс 6,2 процента за год).

ЦБ отметил, что в конце прошлого года НПФ стали больше инвестировать в ОФЗ (облигации федерального займа), доля же акций и облигаций компаний в структуре их вложений сократилась. За 2023 год средневзвешенная доходность НФП по пенсионным накоплениям и резервам составила 9,9 и 8,8 процента соотвественно. Эти показатели заметно опережают годовую инфляцию (7,4 процента), подчеркнули в Банке.