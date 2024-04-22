Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии

Юрист Виноградов: для страховой пенсии понадобится 15 лет стажа

В 2024 году для страховой пенсии будет необходимо минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

С 2025 года минимальное число баллов пенсионного коэффициента вырастет до 30. Количество зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа.

Сам размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, умноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. «Если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)», — сказал Виноградов. При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов — 28 092,38 рубля, добавил юрист.

Ранее в правительстве России поддержали законопроект о предоставлении двойных пенсий для детей-инвалидов, потерявших родителя, выполнявшего воинский долг. Подобная инициатива исходила от секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.