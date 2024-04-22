Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:27, 22 апреля 2024Экономика

Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии

Юрист Виноградов: для страховой пенсии понадобится 15 лет стажа

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В 2024 году для страховой пенсии будет необходимо минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

С 2025 года минимальное число баллов пенсионного коэффициента вырастет до 30. Количество зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа.

Материалы по теме:
Пенсия по потере кормильца в 2024 году: как оформить и получить
Пенсия по потере кормильца в 2024 году:как оформить и получить
5 апреля 2024
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: условия и размер. Кто и когда имеет право на получение?
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: условия и размер.Кто и когда имеет право на получение?
13 апреля 2024

Сам размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, умноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. «Если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)», — сказал Виноградов. При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов — 28 092,38 рубля, добавил юрист.

Ранее в правительстве России поддержали законопроект о предоставлении двойных пенсий для детей-инвалидов, потерявших родителя, выполнявшего воинский долг. Подобная инициатива исходила от секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В подмосковном лесу обнаружили подозрительную военную радиостанцию и чемодан. Как находка может быть связана с Украиной?

      В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

      Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

      Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии

      София Вергара показала архивное фото в бикини

      Стало известно о планах еще одной страны запустить карты «Мир»

      Девушка ушла из дома на ночь и по возвращении испугалась

      В США назвали основную проблему Запада для Украины

      Симоньян отметила неготовность Запада перестать считать РФ страной третьего мира

      В России допустили рост ставок по семейной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше