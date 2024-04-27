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17:39, 27 апреля 2024Экономика

Жителей Стамбула предупредили о риске мощного землетрясения

Сейсмолог Герюр предупредил о риске землетрясения в Стамбуле магнитудой 7,6

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турецкий сейсмолог, профессор Стамбульского технического университета Наджи Герюр заявил, что в Стамбуле ожидается сильное землетрясение. Мощные подземные толчки он спрогнозировал в эфире телеканала KRT.

«Мы ожидаем землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,6 в Стамбуле. Одно из таких землетрясений произойдет на разломе Адалалар на юге, а другое — на разломе Кумбургаз», — заявил ученый. Он добавил, что в данный момент эти разломы заблокированы, но однажды разорвутся.

Ожидается, что подземные толчки такой силы приведут к обрушению не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле. Герюр напомнил, что, когда он предупреждал об опасности сокрушительных землетрясений в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, которые впоследствии произошли в феврале 2023 года, должной реакции не последовало. «Мы кричали и кричали о землетрясении в Кахраманмараше, но никто не слушал. Теперь мы боимся, что история повторится, мы снова говорим одно и то же: однажды все закончится», — заключил он.

Днем ранее стало известно, что у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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      Полина Кислицына
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