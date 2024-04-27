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17:33, 27 апреля 2024Мир

Россия заявила о желании вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию

Tempo: РФ заявила о готовности вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия готова вернуться к обсуждению возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию, заявил военный атташе РФ в Джакарте Максим Лукьянов. Его цитирует индонезийский журнал Tempo.

«Мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал российский дипломат.

Ранее стало известно, что Индонезия закупит французские истребители Dassault Rafale вместо российских Су-35, которые в 2015 году выбрали в качестве перспективных истребителей.

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      Глеб Бажуткин
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