Россия заявила о желании вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию

Tempo: РФ заявила о готовности вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию

Россия готова вернуться к обсуждению возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию, заявил военный атташе РФ в Джакарте Максим Лукьянов. Его цитирует индонезийский журнал Tempo.

«Мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал российский дипломат.

Ранее стало известно, что Индонезия закупит французские истребители Dassault Rafale вместо российских Су-35, которые в 2015 году выбрали в качестве перспективных истребителей.