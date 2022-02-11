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Индонезия купит французские истребители вместо российских Су-35

Индонезия подписала контракт на поставку 42 французских истребителей Dassault Rafale

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Индонезии получат французские истребители Dassault Rafale. Самолеты купят вместо российских Су-35, которые в 2015 году выбрали в качестве перспективных истребителей. Контракт на поставку французских самолетов подписали в четверг, 10 февраля, сообщает European Defence Review.

Вице-маршал авиации Индонезии Юсуф Джаухари и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Трапье подписали соглашение на поставку 42 воздушных судов. В рамках соглашения Dassault Aviation также обеспечит подготовку летного состава, поставит оборудование для учебного центра и организует инфраструктуру военных баз.

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В январе в публикации Military Watch Су-35С назвали самыми боеспособными российскими истребителями. Издание отмечает, что к преимуществам Су-35С относится маневренность и большая дальность поражения целей.

В декабре 2021 года начальник главного штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио сообщил, что военные рассматривают Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale в качестве альтернативы Су-35.

В 2015 году Индонезия выбрала Су-35С в качестве замены устаревшим самолетам F-5E/F Tiger II. В 2018-м Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 самолетов, которые планировали передать заказчику спустя год. В октябре 2018-го источники сообщили, что поставки отложат из-за американских санкций.

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Даниил Иринин
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