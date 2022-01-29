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В США назвали самый боеспособный российский истребитель

Military Watch: самолеты Су-35С относятся к самым боеспособным российским истребителям

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Самолеты Су-35С, переброшенные в Белоруссию, в публикации американского издания Military Watch названы самыми боеспособными истребителями России.

В публикации отмечается, что размещенные в Барановичах самолеты способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию. Издание отмечает, что истребитель поколения 4++ изначально создавался для противодействия западным малозаметным боевым самолетом.

Согласно Military Watch, к сильным сторонам Су-35С относятся, в частности, высокая выносливость и маневренность, а также большая дальность поражения целей. Отмечается, что истребитель вооружен ракетой Р-37М класса «воздух—воздух», способной уничтожать противника на дальности до 400 километров.

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В январе Military Watch написало, что истребитель Су-30СМ российского производства является одним из самых опасных боевых самолетов на территории Европы.

В том же месяце издание заметило, что наиболее важным преимуществом российского истребителя Су-35 перед украинским Су-27 является наличие у первого современной авионики.

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Иван Потапов
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