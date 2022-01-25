Российский истребитель включили в число самых опасных самолетов в Европе

Истребитель Су-30СМ российского производства включили в число самых опасных боевых самолетов на территории Европы. Су-30СМ, которые состоят на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Белоруссии, отличаются большой дальностью полета, пишет Military Watch.

Издание отмечает, что в Европе находится один из главных фронтов для применения боевой авиации. В публикации назвали самые опасные истребители, которые базируются в регионе.

В список издания попал истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II, который эксплуатируют военно-воздушные силы Норвегии, Италии, Бельгии и Голландии. Также в публикации отметили итальянские и британские F-35B.

Помимо F-35, в рейтинг включили F-16 Block 70/72, французский Dassault Rafale F3 и Eurofighter T4 с модернизированной авионикой и современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Единственным самолетом российского производства в рейтинге Military Watch стал Су-30СМ, который состоит на вооружении ВВС Белоруссии. В публикации отмечают, что белорусские самолеты отличаются наибольшей дальностью полета среди истребителей, которые базируются на территории Европы.

В декабре прошлого года издание FlightGlobal составило справочник World Air Forces 2022. В издании отметили, что Россия занимает второе место в мире по числу истребителей четвертого поколения. На Су-27 и Су-30 приходится более семи процентов от общемирового парка истребителей.